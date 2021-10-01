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Одна область України має показники "помаранчевої" зони карантину

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Україна, П'ятниця 01 жовтня 2021 11:57
Одна область України має показники "помаранчевої" зони карантину Фото: одна область України має показники "помаранчевої" зони карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство хорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні. Станом на сьогодні, 1 жовтня один регіон України демонструє показники "помаранчевої" зони адаптивного карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема декілька епідпоказників Чернівецької області наразі не в межах норми.

Так, у регіоні перевищено норму рівня захворюваності коронавірусом - 527, замість дозволених 75 на 100 тисяч населення.

Крім того, у Чернівецькій області "червоний" показник завантаженості ліжок з киснем для COVID-хворих, зараз він становить 67,5%, а нещодавно перебував у межах 64,2-65,9%.

Втім, завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню, повинна становити не більш як 65%.

Разом з тим інші області країни сьогодні відповідають "жовтому" рівню епідбезпеки.

Нагадаємо, за прогнозами керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрія Ганіченко, три області мають високі ризики потрапляння в "червону" зону карантину - Чернівецька, Харківська та Луганська області.

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