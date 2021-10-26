Жодного COVID-госпіталізованого. У Моршині вакцинували понад половину жителів

"Станом на сьогодні в Моршині всього 22 людини мають COVID-19 (це не нові випадки, які виявляють за добу, а сумарна кількість станом на 26 жовтня - ред.), з них 8 вакцинованих, але жодна людина не перебуває в лікарні", - розповів Ільницький.

За його словами, влітку в місті не було зареєстровано жодного випадку коронавірусу, але з появою Delta-штаму ситуація змінилася.

"Але за увесь цей період жоден хворий не був госпіталізований. Хворіють в легкій і середній формі, тому лікуються вдома на самоізоляції", - зазначив Ільницький.

Він уточнив, що очікування від масової вакцинації в них були дещо більші: мали надію, що люди взагалі не будуть хворіти.

Однак, за його словами, під час попередньої березневої хвилі COVID-19 в Моршині госпіталізованих у важких станах було дуже багато, траплялися і летальні випадки.

"Експеримент вдався з різних підходів, оскільки госпіталізованих нема. І якщо говорити про економічний чинник, бо це також була наша мотивація, коли зверталися в МОЗ, то все літо і зараз в нас є відпочивальники, санаторії працюють на повну потужність", - підкреслив Ільницький.

Мер додав, що за карантинними вимогами всі працівники санаторіїв вакциновані на 90-100%, тому цей експеримент суттєво допоміг місту вийти з економічно-пандемійної кризи.