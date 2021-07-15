Окупанти можуть заборонити невакцинованим особам в’їзд до Криму

Окупаційна влада Криму висловила припущення щодо введення обов'язкової вакцинації або регулярного тестування на COVID-19 для в'їжджаючих осіб. Мова йде про людей, які планують заселятися в готелі чи пансіонати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "заступника міністра охорони здоров'я Криму" Антона Лясковського в ефірі телеканалу "Росія 24".

На запитання чи плануються в Криму такі ж заходи, які були введені в Краснодарському краї (з 1 серпня об'єкти розміщення відпочиваючих Кубані зобов'язані заселяти мандрівників за умови пред'явлення сертифікату про вакцинацію від коронавірусу) він заявив, що "можливо, ми до цього теж прийдемо".

За його словами, туристи можуть вакцинуватися на території півострову російськими вакцинами "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона".