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Близько третини виявлених COVID-випадків в Україні припадає на Київ, - вчені

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Київ, Четвер 01 липня 2021 12:28
Близько третини виявлених COVID-випадків в Україні припадає на Київ, - вчені Фото: в НАН розповіли про ситуацію з коронавірусом в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Вчені Національної академії наук України оцінили ситуацію з коронавірусом у Києві. Близько третини всіх виявлених випадків припадає на Київ.

Про це йдеться у прогнозі вчених НАН.

Крім того, в Києві затримки оприлюднення даних тестувань є найбільшими.

Вчені повідомили, що динаміка кількості нових виявлень на день загалом добре відповідає очікуванням. За винятком вихідних і святкових, днів коли нових інфікованих виявляють традиційно менше.

Нагадаємо, в Україні виявили 705 нових випадків коронавірусу за минулу добу. Найбільше заражень за добу в Києві, Київській та Харківській областях.

Крім того, за минулу добу, 30 червня в Україні зробили понад 93,1 тисячі щеплень від коронавірусу. Повністю вакцинувалися більш ніж 60 тисяч осіб.

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