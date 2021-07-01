Близько третини виявлених COVID-випадків в Україні припадає на Київ, - вчені
Фото: в НАН розповіли про ситуацію з коронавірусом в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Вчені Національної академії наук України оцінили ситуацію з коронавірусом у Києві. Близько третини всіх виявлених випадків припадає на Київ.
Про це йдеться у прогнозі вчених НАН.
Крім того, в Києві затримки оприлюднення даних тестувань є найбільшими.
Вчені повідомили, що динаміка кількості нових виявлень на день загалом добре відповідає очікуванням. За винятком вихідних і святкових, днів коли нових інфікованих виявляють традиційно менше.
Нагадаємо, в Україні виявили 705 нових випадків коронавірусу за минулу добу. Найбільше заражень за добу в Києві, Київській та Харківській областях.
Крім того, за минулу добу, 30 червня в Україні зробили понад 93,1 тисячі щеплень від коронавірусу. Повністю вакцинувалися більш ніж 60 тисяч осіб.