"Омікрон" вже у Києві. Правила карантину на новорічні свята

У Києві зафіксували випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". Мешканці мають дотримуватися карантинних правил, які діють у столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника в Facebook.
"Сьогодні у місті вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу "Омікрон". Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність, ніж штам "Дельта". За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі", - написав Поворозник.
Як зазначив перший заступник голови КМДА, кияни мають дотримуватися обмежень "жовтої" зони карантину.
Вони передбачають обов’язкове носіння маски у громадських приміщеннях та громадському транспорті.
Заборонено:
Водночас обмеження не діятимуть, якщо всі працівники й відвідувачі матимуть один із нижчевказаних документів: "жовтий" COVID-сертифікат або паперова довідка 063-О; "зелений" COVID-сертифікат; негативний ПЛР-тест, який чинний протягом 72 годин, чи сертифікат про одужання від коронавірусу, (чинний протягом 105 днів з моменту встановлення діагнозу).
Крім цього, у Києві заборонено:
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Києві можуть ввести спецперепустки на транспорт.