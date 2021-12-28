"Омікрон" вже у Києві. Правила карантину на новорічні свята

"Сьогодні у місті вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу "Омікрон". Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність, ніж штам "Дельта". За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі", - написав Поворозник.

Правила карантину

Як зазначив перший заступник голови КМДА, кияни мають дотримуватися обмежень "жовтої" зони карантину.

Вони передбачають обов’язкове носіння маски у громадських приміщеннях та громадському транспорті.

Заборонено:

відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває більше 50% й співробітників;

робота закладів освіти, якщо в них вакциновано менше 100% персоналу;

проведення масових заходів;

робота театрів, кінотеатрів й інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування. Винятком є доставка й робота на винос;

робота спортзалів та басейнів;

діяльність закладів з розміщення. Винятком є готелі, санаторні й соціальні заклади;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Водночас обмеження не діятимуть, якщо всі працівники й відвідувачі матимуть один із нижчевказаних документів: "жовтий" COVID-сертифікат або паперова довідка 063-О; "зелений" COVID-сертифікат; негативний ПЛР-тест, який чинний протягом 72 годин, чи сертифікат про одужання від коронавірусу, (чинний протягом 105 днів з моменту встановлення діагнозу).

Крім цього, у Києві заборонено: