"Омикрон" уже в Киеве. Правила карантина на новогодние праздники

В Киеве зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Жители должны соблюдать карантинные правила, которые действуют в столице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника в Facebook.
"Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штамом коронавируса "Омикрон". Специалисты утверждают, что этот вирус обладает большей контагиозностью, чем штамм "Дельта". По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме", - написал Поворозник.
Как отметил первый заместитель председателя КГГА, киевляне должны соблюдать ограничения "желтой" зоны карантина.
Они предусматривают обязательное ношение маски в общественных помещениях и общественном транспорте.
Запрещено:
Вместе с тем ограничения не будут действовать, если все работники и посетители будут иметь один из нижеперечисленных документов: "желтый" COVID-сертификат или бумажная справка 063-У; "зеленый" COVID-сертификат; отрицательный ПЦР-тест, который действует в течение 72 часов, сертификат о выздоровлении от коронавируса, (действующий в течение 105 дней с момента установления диагноза).
Кроме этого, в Киеве запрещено:
Напомним, недавно стало известно, что в Киеве могут ввести спецпропуска на транспорт.