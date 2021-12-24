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"Омікрон" поширюється в основному серед невакцинованих, - Кузін

Автор: Сергей Новиков

Штам коронавірусу "Омікрон" поширюється в основному серед тих, хто не вакцинувався від COVID. На сьогодні складно прогнозувати, наскільки швидко цей штам може поширитися по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна для "Укрінформу".

За його словами, поки не можна дати прогноз того, як швидко "Омікрон" може поширитися по країні.

"Ми бачимо, що в Європі він в основному поширюється серед невакцинованих. Тому для України зараз спрогнозувати його перебіг буде дуже важко. Тому ми орієнтуємося тільки на результати лабораторних досліджень", - зазначив Кузін.

Зазначимо, не сьогодні офіційно відомо про один випадок зараження "Омікроном", який виявили в Україні.

Також стало відомо, що в Україні виявили 12 варіантів штаму "Дельта". Один з них новий і призводить до підвищеної летальності.

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