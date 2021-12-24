"Омикрон" распространяется в основном среди невакцинированных, - Кузин

Штамм коронавируса "Омикрон" распространяется в основном среди тех, кто не вакцинировался от COVID. На сегодня сложно прогнозировать, насколько быстро этот штамм может распространиться по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина для "Укринформа" .

По его словам, пока нельзя дать прогноз того, как быстро "Омикрон" может распространиться по стране.

"Мы видим, что в Европе он в основном распространяется среди невакцинированных. Поэтому для Украины сейчас спрогнозировать его течение будет очень тяжело. Поэтому мы ориентируемся только на результаты лабораторных исследований", - отметил Кузин.