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"Омикрон" распространяется в основном среди невакцинированных, - Кузин

Автор: Сергей Новиков

Штамм коронавируса "Омикрон" распространяется в основном среди тех, кто не вакцинировался от COVID. На сегодня сложно прогнозировать, насколько быстро этот штамм может распространиться по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина для "Укринформа".

По его словам, пока нельзя дать прогноз того, как быстро "Омикрон" может распространиться по стране.

"Мы видим, что в Европе он в основном распространяется среди невакцинированных. Поэтому для Украины сейчас спрогнозировать его течение будет очень тяжело. Поэтому мы ориентируемся только на результаты лабораторных исследований", - отметил Кузин.

Отметим, не сегодня официально известно об одном случае заражения "Омикроном", который выявили в Украине.

Также стало известно, что в Украине выявили 12 вариантов штамма "Дельта". Один из них новый и приводит к повышенной летальности.

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ОмикронКоронавирус