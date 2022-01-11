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"Омікрон" в Україні. Чи посилять карантин через новий штам

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Україна, Вівторок 11 січня 2022 12:52
"Омікрон" в Україні. Чи посилять карантин через новий штам Фото: головний санлікар Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

У Міністерстві охорони здоров'я відповіли, чи будуть в Україні посилювати карантин через новий штам коронавірусу "Омікрон". Наразі таких планів у влади немає.

Про це розповів головний санлікар Ігор Кузін в коментарі РБК-Україна.

"Наразі ми використовуємо модель адаптивного карантину з щоденною оцінкою епідемічної ситуації на рівні кожної області. Найближчим часом не плануємо посилювати карантинні обмеження, враховуючи поточну епідситуацію та прогнози поширення коронавірусної хвороби, зокрема нового штаму "Омікрон", - розповів він.

Нагадаємо, як заявив головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич, в Україні розпочинається нова, четверта хвиля коронавірусу, а високі показники заражень очікуються вже за два тижні.

Додамо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що Україні не вдасться уникнути нової хвилі коронавірусу через стрімке поширення нового штаму "Омікрон" та зазначав, що вона очікується вже на початку 2022 року.

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