"Омікрон" в Україні. Чи посилять карантин через новий штам

У Міністерстві охорони здоров'я відповіли, чи будуть в Україні посилювати карантин через новий штам коронавірусу "Омікрон". Наразі таких планів у влади немає.

Про це розповів головний санлікар Ігор Кузін в коментарі РБК-Україна.

"Наразі ми використовуємо модель адаптивного карантину з щоденною оцінкою епідемічної ситуації на рівні кожної області. Найближчим часом не плануємо посилювати карантинні обмеження, враховуючи поточну епідситуацію та прогнози поширення коронавірусної хвороби, зокрема нового штаму "Омікрон", - розповів він.