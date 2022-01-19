ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Омікрон" зафіксовано у 8 регіонах України: список

Новость на русском →
Київ, Середа 19 січня 2022 12:47
"Омікрон" зафіксовано у 8 регіонах України: список Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Голова МОЗ Віктор Ляшко розповів про поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон" в Україні. Наразі випадки цього штаму виявили у 8 регіонах.

Про це Ляшко повідомив в коментарі РБК-Україна.

Наразі в Україні підтверджено наявність варіанту "Омікрон" вірусу SARS-CoV-2 у 8 регіонах, повідомив він.

Мова йде про такі регіони:

  • Київ,
  • Дніпропетровська,
  • Житомирська,
  • Київська,
  • Одеська,
  • Полтавська,
  • Тернопільська,
  • Львівська області.

"Дослідження проведені із використанням методу ПЛР та повногеномного секвенування у ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України", - додав він.

Нагадаємо, ВООЗ закликає переглянути небезпеку штаму "Омікрон".

Зазначимо, у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, які симптоми нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор Ляшко Омикрон
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус