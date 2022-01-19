"Омікрон" зафіксовано у 8 регіонах України: список
Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Голова МОЗ Віктор Ляшко розповів про поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон" в Україні. Наразі випадки цього штаму виявили у 8 регіонах.
Про це Ляшко повідомив в коментарі РБК-Україна.
Наразі в Україні підтверджено наявність варіанту "Омікрон" вірусу SARS-CoV-2 у 8 регіонах, повідомив він.
Мова йде про такі регіони:
- Київ,
- Дніпропетровська,
- Житомирська,
- Київська,
- Одеська,
- Полтавська,
- Тернопільська,
- Львівська області.
"Дослідження проведені із використанням методу ПЛР та повногеномного секвенування у ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України", - додав він.