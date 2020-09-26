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До ослаблення карантину не готові 22 області та Київ

Новость на русском → Україна, Субота 26 вересня 2020 12:50
До ослаблення карантину не готові 22 області та Київ Фото: карантин (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Станом на суботу, 26 вересня, в Україні майже всі регіони залишаються непідготовленими до ослаблення карантину. Вимогам Міністерства охорони здоров'я відповідають тільки Кіровоградська та Херсонська області.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Таким чином, 22 області та столиця України послабити карантин не готові. У цих регіонах перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. В середньому в Україні цей показник становить 114,7 при нормі в 40 випадків захворювання. У Києві цей критерій становить 153,2.

Найгірша динаміка зафіксована в Тернопільській області - 406,0.

Нагадаємо, вчора в Україні також майже всі регіони залишалися неготовими до ослаблення карантину.

Як писало РБК-Україна, глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в лікарнях перебувають 12,8 тисячі осіб, у яких підтверджено діагноз або є підозра на коронавірус.

В Україні за останню добу підтвердили рекордне число заражень коронавірусом - 3833, а найбільше нових випадків у Києві, Харківській, Тернопільській та Одеській областях.

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