Залишайтеся вдома. У КМДА звернулися до киян через зростання COVID-19 серед дітей

У Києві ситуація з коронавірусом серед дітей погіршується. Батьків закликають залишати дітей вдома, якщо є симптоми застуди.

Про це заявила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу держадміністрації .

За її словами, у місті більше тижня спостерігають понад 300 випадків дитячої захворюваності на COVID-19.

"Тож закликаємо батьків бути обачними і при перших симптомах застуди у дитини - залишати її вдома, аби запобігти поширенню хвороби", - заявила вона.

Старостенко зазначила, що у столиці продовжує зростати кількість нових випадків захворюваності на коронавірусну інфекцію, але ситуація контрольована.

Так, станом на сьогодні зайнятість ліжок у лікарнях, виділених під пацієнтів із COVID-19, складає 26%. За словами Ганни Старостенко, це пов’язано передусім із високим рівнем вакцинації проти COVID-19 у столиці, завдяки чому захворювання у більшості випадків протікають у легкій та середній формі.

Добова статистика поширення COVID в Києві

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