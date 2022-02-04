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Залишайтеся вдома. У КМДА звернулися до киян через зростання COVID-19 серед дітей

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Київ, П'ятниця 04 лютого 2022 14:07
Залишайтеся вдома. У КМДА звернулися до киян через зростання COVID-19 серед дітей Фото: у КМДА звернулися до киян через зростання COVID-19 серед дітей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві ситуація з коронавірусом серед дітей погіршується. Батьків закликають залишати дітей вдома, якщо є симптоми застуди.

Про це заявила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу держадміністрації.

За її словами, у місті більше тижня спостерігають понад 300 випадків дитячої захворюваності на COVID-19.

"Тож закликаємо батьків бути обачними і при перших симптомах застуди у дитини - залишати її вдома, аби запобігти поширенню хвороби", - заявила вона.

Старостенко зазначила, що у столиці продовжує зростати кількість нових випадків захворюваності на коронавірусну інфекцію, але ситуація контрольована.

Так, станом на сьогодні зайнятість ліжок у лікарнях, виділених під пацієнтів із COVID-19, складає 26%. За словами Ганни Старостенко, це пов’язано передусім із високим рівнем вакцинації проти COVID-19 у столиці, завдяки чому захворювання у більшості випадків протікають у легкій та середній формі.

Добова статистика поширення COVID в Києві

За минулу добу заразились коронавірусом у столиці 2869 людей, одужали - 961, померли - 18.

Київ опинився в "помаранчевій" зоні карантину

Київ, за показниками карти епідситуації в країні, опинився в "помаранчевій" зоні карантину при найвищих показниках вакцинації. Причиною тому є перевищення допустимої норми динаміки госпіталізацій COVID-хворих, повідомили в Київській школі економіки.

Нагадаємо, Держкомісія ТЕБ та НС сьогодні розгляне переведення регіонів до "червоної" зони карантину.

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