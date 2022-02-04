"Червону" зону карантину в Україні сьогодні розширять: що відомо
Головний санлікар України Ігор Кузін заявив, що Держкомісія ТЕБ та НС розгляне переведення регіонів до "червоної" зони карантину. Рішення ухвалять вже сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кузіна під час брифінгу.
"Сьогодні буде проведено засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо переведення окремих регіонів до "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - сказав санлікар.
Які регіони під загрозою
За даними карти епідеміологічної ситуації МОЗ, в Україні під загрозою введення до зони з найжорсткішими обмеженнями перебувають такі області:
- Вінницька,
- Волинська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Київська,
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Сумська,
- Харківська,
- Хмельницька.
Які області вже в "червоній" зоні
Наразі у "червоній" зоні карантину перебувають дві області - Івано-Франківська та Рівненська.
Нагадаємо, нещодавно в Міністерстві охорони здоров'я назвали області-кандидати на "червону" зону.
Додамо, за даними Київської школи економіки, в Україні найближчим часом очікується парад входження регіонів до "червоної" зони.