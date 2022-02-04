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"Червону" зону карантину в Україні сьогодні розширять: що відомо

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Україна, П'ятниця 04 лютого 2022 11:20
"Червону" зону карантину в Україні сьогодні розширять: що відомо Фото: головний санлікар Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Головний санлікар України Ігор Кузін заявив, що Держкомісія ТЕБ та НС розгляне переведення регіонів до "червоної" зони карантину. Рішення ухвалять вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кузіна під час брифінгу.

"Сьогодні буде проведено засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо переведення окремих регіонів до "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - сказав санлікар.

Які регіони під загрозою

За даними карти епідеміологічної ситуації МОЗ, в Україні під загрозою введення до зони з найжорсткішими обмеженнями перебувають такі області:

  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Закарпатська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Сумська,
  • Харківська,
  • Хмельницька.

Які області вже в "червоній" зоні

Наразі у "червоній" зоні карантину перебувають дві області - Івано-Франківська та Рівненська.

Нагадаємо, нещодавно в Міністерстві охорони здоров'я назвали області-кандидати на "червону" зону.

Додамо, за даними Київської школи економіки, в Україні найближчим часом очікується парад входження регіонів до "червоної" зони.

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