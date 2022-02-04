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Оставайтесь дома. В КГГА обратились к киевлянам из-за роста COVID-19 среди детей

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Киев, Пятница 04 февраля 2022 14:07
Оставайтесь дома. В КГГА обратились к киевлянам из-за роста COVID-19 среди детей Фото: в КГГА обратились к киевлянам из-за роста COVID-19 среди детей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве ситуация с коронавирусом среди детей ухудшается. Родителей призывают оставлять детей дома, если есть симптомы простуды.

Об этом заявила заместитель главы КГГА Анна Старостенко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу госадминистрации.

По ее словам, в городе больше недели наблюдают более 300 случаев детской заболеваемости COVID-19.

"Поэтому призываем родителей быть осмотрительными и при первых симптомах простуды у ребенка - оставлять его дома, чтобы предотвратить распространение болезни", - заявила она.

Старостенко отметила, что в столице продолжает расти число новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, но ситуация контролируемая.

Так, по состоянию на сегодня занятость коек в больницах, выделенных под пациентов с COVID-19, составляет 26%. По словам Анны Старостенко, это связано прежде всего с высоким уровнем вакцинации против COVID-19 в столице, благодаря чему заболевание в большинстве случаев протекает в легкой и средней форме.

Суточная статистика распространения COVID в Киеве

За минувшие сутки заразились коронавирусом в столице 2869 человек, выздоровели - 961, умерли - 18.

Киев оказался в "оранжевой" зоне карантина

Киев, по показателям карты эпидситуации в стране, оказался в "оранжевой" зоне карантина при самых высоких показателях вакцинации. Причиной тому является превышение допустимой нормы динамики госпитализаций COVID-больных, сообщили в Киевской школе экономики.

Напомним, Госкомиссия ТЭБ и ЧС сегодня рассмотрит перевод регионов в "красную" зону карантина.

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