Відмови від патентів на COVID-вакцини для збільшення поставок недостатньо, - СОТ

Відмова від прав інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19 буде недостатньою для зменшення величезного розриву в поставках між багатими та бідними країнами. Для розв'язання проблеми потрібне цілісне рішення.

Про це заявила у четвер глава Світової організації торгівлі (СОТ) Нгозі Оконджо-Івеала, передає Reuters .

Звертаючись в четвер до Європарламенту, генеральний директор СОТ Нгозі Оконджо-Івеала заявила, що однієї відмови від патентів недостатньо.

"Щоб розв'язувати проблему несправедливості доступу до вакцин, ми повинні бути цілісними", - сказала вона.

Південна Африка та Індія закликали колег-членів СОТ відмовитись від прав інтелектуальної власності на вакцини для збільшення виробництва. Бідніші країни, які становлять половину світового населення, отримали лише 17% доз. Таку ситуацію керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я назвав "вакцинним апартеїдом".

Минулого тижня президент США Джо Байден заявив, що підтримує ідею відмови, проте Європейський Союз та інші опоненти розвинених країн заявили, що це не збільшить обсяг виробництва.

Європейська комісія окреслила план у середу, який, на її думку, є більш ефективним способом збільшення обсягів виробництва, використовуючи існуючі правила СОТ, а не відмову від патентів. У ньому зазначається, що країни можуть надавати ліцензії виробникам на виробництво з дозволу власника патенту або без нього.