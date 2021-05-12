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Скасування патентів на COVID-вакцини. У МОЗ пояснили, що це дасть Україні

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Україна, Середа 12 травня 2021 11:34
Скасування патентів на COVID-вакцини. У МОЗ пояснили, що це дасть Україні Фото: головний санлікар Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що скасування патентів на COVID-вакцини дозволить швидко отримувати технології і виробляти препарат у будь-якій країні світу, де є фармацевтичні виробництва. В Україні вони є.

Про це заступник міністра охорони здоров'я розповів в інтерв'ю "Сегодня".

"Зараз українські фармацевтичні компанії готові провести досить швидко трансфер технологій, щоб випускати вакцину для боротьби з коронавірусною хворобою уже сьогодні, в цих умовах", - зазначив заступник голови МОЗ.

Ляшко з оптимізмом ставиться до інформації, яка звучить від світових асоціацій, про скасування патентів на вакцини.

"Фармбізнес говорить про готовність через шість днів з моменту трансферту технології випустити препарат, який можна колоти українцям. Ми провели переговори з декількома посольствами й очікуємо певних рішень про можливість трансферу технологій в Україні", - підкреслив заступник міністра.

Однак поки дані, про які саме вакцини ведуться переговори, МОЗ розголошувати не може.

Нагадаємо, головний виконавчий директор американської компанії Pfizer Альберт Бурла виступив проти пропозиції про відмову від інтелектуальної власності на препарати від COVID-19.

Як писало РБК-Україна, лідери США і Євросоюзу підтримали відмову від прав інтелектуальної власності на вакцини від COVID-19. Раніше з такою ініціативою звернулися до СОТ країни Південної Америки та Індії.

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