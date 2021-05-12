Скасування патентів на COVID-вакцини. У МОЗ пояснили, що це дасть Україні

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що скасування патентів на COVID-вакцини дозволить швидко отримувати технології і виробляти препарат у будь-якій країні світу, де є фармацевтичні виробництва. В Україні вони є.

"Зараз українські фармацевтичні компанії готові провести досить швидко трансфер технологій, щоб випускати вакцину для боротьби з коронавірусною хворобою уже сьогодні, в цих умовах", - зазначив заступник голови МОЗ.

Ляшко з оптимізмом ставиться до інформації, яка звучить від світових асоціацій, про скасування патентів на вакцини.

"Фармбізнес говорить про готовність через шість днів з моменту трансферту технології випустити препарат, який можна колоти українцям. Ми провели переговори з декількома посольствами й очікуємо певних рішень про можливість трансферу технологій в Україні", - підкреслив заступник міністра.

Однак поки дані, про які саме вакцини ведуться переговори, МОЗ розголошувати не може.