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Скасування карантину в регіонах з нульовим рівнем COVID загрожує 2 млн смертей на рік, - вчені

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Пекін, Понеділок 07 лютого 2022 15:37
Скасування карантину в регіонах з нульовим рівнем COVID загрожує 2 млн смертей на рік, - вчені Фото: китайські вчені проти скасування карантинних обмежень (Stefano Guidi/Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Ослаблення карантинних обмежень в регіонах з "нульовою терпимістю" до COVID, таких як Китай, може привести до смерті близько 2 млн осіб на рік. Такий сценарій можливий, якщо мобільність населення в цих регіонах відновиться до рівня 2019 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначимо, Китай на сьогодні є єдиною великою економікою світу, яка дотримується політики "нульової терпимості" до COVID. Обмеження в цій країні стали предметом все більш пильної уваги, оскільки в Пекіні проходять зимові Олімпійські ігри. При цьому діють жорсткі обмеження для запобігання поширенню штаму "Омікрон".

Як говориться в статті групи китайських вчених, опублікованій в щотижневому бюлетені Китайського центру з контролю і профілактики захворювань, збереження суворого контролю необхідно, оскільки ризики передачі вірусу занадто високі.

Дослідження ґрунтується на даних з Чилі та Великобританії, які використовували для розрахунку "базової ефективності" сучасних вакцин - CoronaVac у випадку Чилі та Pfizer та Oxford/AstraZeneca у Британії.

За їхніми оцінками, базова ефективність вакцин проти симптоматичного захворювання склала 68,3%, проти летальних випадків - 86%. Але оцінка ефективності проти інфікування склала лише 30%.

Таким чином, вчені впевнені, що навіть при глобальному рівні вакцинації в 95%, якщо мобільність населення буде відновлена до рівня 2019, то у всіх регіонах з "нульовою терпимістю" до COVID протягом року буде реєструватися близько 234 млн випадків зараження, в тому числі 64 млн випадків з симптомами і 2 млн випадків смерті.

"Людство повинно продовжувати розробляти вакцини і вивчати нові способи поліпшення вакцинного захисту від інфікування, щоб позбутися від COVID-19 на глобальному рівні", - йдеться в статті.

За словами вчених, для зниження захворюваності COVID-19 до рівня грипу потрібно підвищити ефективність вакцин проти інфікування до 40%, а ефективність проти симптоматичного захворювання - до 90%.

"Ключ до боротьби з COVID-19 полягає в розробці і широкому використанні вакцин, які більш ефективні для запобігання інфікування", - додали вони.

Зазначимо, політика "нульової терпимості" до COVID полягає в тому, що навіть при декількох випадках коронавірусу цілі міста закривалися на карантин. Таке практикується в Китаї і деяких регіонах Австралії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчені з'ясували, як організм може блокувати всі штами COVID-19.

А в Японії почали тестувати препарат від паразитів, який може допомогти в лікуванні при зараженні штамом "Омікрон".

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