Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь стверджує, що його країна дозволила експертам "побачити вихідні дані, що вимагають особливої уваги", хоча "деяка інформація пов'язана з конфіденційністю і не може бути скопійована і вивезена з країни".

"Група експертів, яка відвідала Китай, погодилася з тим, що гіпотеза про те, що витік в лабораторії призвів до спалаху, вкрай малоймовірна", - сказав Чжао Ліцзянь.

Дипломат попросив не політизувати цьому ворос.

Він упевнений, що на новому етапі вивчення походження коронавірусу повинна бути розглянута версія, що вірус потрапив в Ухань разом із замороженими продуктами, а не став результатом витоку з лабораторії.