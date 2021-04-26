RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Пандемія коронавірусу посилюється, - ВООЗ

Автор: Дмитро Левицький

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу у світі посилюється. Минулого тижня організація зафіксувала таку ж динаміку, яка була у перші 5 місяців пандемії COVID-19.

Про це йшлося на брифінгу в Женеві.

Як розповів глава ВООЗ, у світі шостий тиждень поспіль спостерігається ріст кількості нових смертей від коронавірусу.

"У всьому світі пандемія COVID-19 продовжує посилюватися. Нові випадки ростуть 9-й тиждень поспіль, а смерті - 6-й тиждень поспіль. Якщо поглянути на динаміку, було майже стільки ж випадків у світі минулого тижня, як у перші 5 місяців пандемії", - сказав він.

Нагадаємо, до цього глава ВООЗ говорив, що пандемію коронавірусу у світі вдасться взяти під контроль вже найближчими місяцями. Водночас він був стурбований тим, що коронавірус почав швидше поширюватися у віковій групі 25-59 років.

Додамо, в Україні за минулу добу підтвердили всього понад 5 тисяч випадків коронавірусу. Кількість нових випадків різко скоротилася у порівнянні з попередніми періодами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВООЗпандемияКоронавірус