Пандемія не закінчилася, вона прискорилася, - ВООЗ

За його словами, переломити ситуацію можуть допомогти справедливий доступ до вакцин та ефективні профілактичні заходи.

"Наш регіон все ще охоплений цією пандемією... у кількох країнах Південної Америки пандемія в перші чотири місяці цього року була гіршою, ніж те, з чим ми зіткнулися в 2020 році. Це показує, що ми зможемо подолати цю пандемію тільки при поєднанні швидкого і справедливого доступу до вакцин і ефективних профілактичних заходів. Ця пандемія не тільки не закінчилася, але і прискорюється", - заявив Етьєн.