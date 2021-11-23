Парад виходу областей з "червоної" зони. У Києві і п'ятьох областях можуть послабити карантин, - KSE

В Київській школі економіки прогнозують парад виходу областей з "червоної" зони. Серед них є і Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Катерину Кузьмінову під час брифінгу.
За її словами, Київська школа економіки очікує парад виходу областей з "червоної" зони.
"Після Луганської та Львівської областей з "червоної" зони можуть вийти Київ, Донецька, Одеська та Херсонська області", - повідомила вона.
Нагадаємо, РБК-Україна сьогодні зранку писало, що у п'яти "червоних" областях та Києві тільки один показник не в нормі.
Зазначимо, в Україні більше 12 тисяч нових випадків COVID та 720 смертей.