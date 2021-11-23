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Парад выхода областей из "красной" зоны. В Киеве и пяти областях могут ослабить карантин, - KSE

Автор: Анастасия Рокитна

В Киевской школе экономики прогнозируют парад выхода областей из "красной" зоны. Среди них есть и Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Екатерину Кузьминову во время брифинга.

По ее словам, Киевская школа экономики ожидает парад выхода областей из "красной" зоны.

"После Луганской и Львовской областей из "красной" зоны могут выйти Киев, Донецкая, Одесская и Херсонская области", - сообщила она.

Напомним, РБК-Украина сегодня утром писало, что в пяти "красных" областях и Киеве только один показатель не в норме.

Отметим, в Украине больше 12 тысяч новых случаев COVID и 720 смертей.

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