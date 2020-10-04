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Париж оголошений зоною максимальної небезпеки через коронавірус

Автор: РБК-Україна

Нові санітарні заходи будуть діяти 15 днів

Уряд Франції оголосив Париж і його передмістя зоною максимальної небезпеки в зв'язку з поширенням коронавірусу. Нові санітарні заходи набудуть чинності 6 жовтня і будуть діяти 15 днів.

Про це повідомляє газета Le Parisien.

Нові обмежувальні заходи будуть оголошені в понеділок на прес-конференції за участю мера Парижа Анн Ідальго.

При цьому, ресторани можуть залишатися відкритими за умови посилення санітарних заходів.

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Навчальні аудиторії або лекційні зали в університетах можуть бути заповнені лише на 50%.

Крім того уряд рекомендує всім, у кого є така можливість, працювати віддалено.

Раніше влада повідомила, що за минулу добу у Франції було виявлено 12 565 нових випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив, що Париж можуть оголосити зоною максимальної небезпеки, якщо в місті офіційно підтвердиться погіршення ситуації з COVID.

Раніше влада Парижа прийняла рішення ввести обов'язковий масковий режим на всій території міста.

Крім того, у Франції посилили карантин. Країну поділили на три зони, виходячи з середньої захворюваності.

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