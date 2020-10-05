У Парижі посилюють карантин через коронавірус

З вівторка, 6 вересня, Париж та його передмістя будуть зараховані до зон максимальної небезпеки у зв'язку з великою кількістю нових випадків коронавірусу. Там будуть діяти нові карантинні обмеження протягом 15 днів.

Про це повідомляє Lefigaro.

Як повідомляється, обмеження будуть діяти у закладах громадського харчування. Зокрема, власникам ресторанів доведеться реєструвати контактні дані своїх відвідувачів, щоб в разі необхідності зв'язатися з ними. Також там потрібно буде дотримуватися дистанцію в 1,5 м та приймати оплату тільки біля столиків. Заклади зачинятимуться не пізніше 22:00.

Крім того, бари та ресторани, які не здатні дотримуватися цих вимог, повинні будуть закритися з початку дії заходів.

Також обмеження вводяться для шкіл і ВНЗ. З вівторка заклади повинні будуть перевести половину учнів на дистанційне навчання.

Зазначається, що напередодні у Франції зареєстрували 12 565 нових випадків коронавірусу.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив, що Париж можуть оголосити зоною максимальної небезпеки, якщо в місті офіційно підтвердиться погіршення ситуації з COVID.

Крім того, раніше влада Парижа прийняли рішення ввести обов'язковий масковий режим на всій території міста.

Також 28 вересня у Франції почали діяти нові карантинні обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом.