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У пасажирів у "Борисполі" виявили ще 19 підроблених COVID-сертифікатів

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Неділя 05 грудня 2021 11:15
У пасажирів у "Борисполі" виявили ще 19 підроблених COVID-сертифікатів Фото: українці продовжують користуватися фейковими COVID-сертифікатами (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

На території аеропорту "Бориспіль" виявили ще 19 підроблених COVID-сертифікатів. На порушників завели кримінальні справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВС.

"У період з 2 по 4 грудня на території аеропорту 19 осіб пред'явили документи про вакцинацію з ознаками підробки. Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України про підробку, а також використання підроблених документів. По кожному з фактів буде проведена перевірка і надана відповідна правова кваліфікація", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, за виготовлення COVID-сертифікатів загрожує від 17 000 гривень штрафу до 5 років позбавлення волі. За їх використання передбачено покарання у вигляді штрафу на суму до 850 гривень або обмеження волі на строк до 2-х років. При цьому мінімальний штраф хочуть підняти до 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні посилили контроль за перевіркою справжності COVID-сертифікатів.

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