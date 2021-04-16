Pfizer вже в Україні. Як транспортуватимуть вакцину, і хто її отримає

Перша партія американської вакцини Pfizer від коронавірусу вже прибула до України. Препарат з торговою назвою Comirnaty буде використовуватись для вакцинації літніх українців.

Скільки доз прибуло до України

У рамках першої партії прибули 117 000 доз вакцини Pfizer. Найближчим часом очікується поставка ще 950 000 доз в рамках глобальної ініціативи COVAX. Загалом Україна розраховує на мінімум 8 млн доз вакцин різних виробників за цим механізмом.

Що буде найближчими днями

117 000 доз вакцини з аеропорту їдуть на митно-ліцензійний склад, де розмитнюються і після цього будуть доставлені логістичній компанії. Вона законтрактована проектом "Безпечні ліки" за підтримки USAID та розвозитиме вакцину по Україні.

Коли почнеться вакцинація Pfizer

Завтра, 17 квітня, 29 500 доз роз'їдуться по всіх обласних центрах. І вже 18 квітня почнуться перші щеплення в Київській області, а з 19 - по всій країні.

Ці 29 500 вакцин будуть розвезені по 1 170 доз в кожну область. Бо саме з такою кількістю доз контейнерами випускає виробник. Вакцина знаходиться в багатодозових флаконах - по шість доз в одному флаконі.

117 000 доз не будуть одразу використані для першого щеплення. Буде використано 50% для першого щеплення, після цього через 25 днів буде повторна вакцинація.

Кого мають щепити цією вакциною

Перші щеплення вакциною Pfizer розпочнуться в будинках престарілих - вакцинуватимуть мешканців і персонал. Потім - працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій і прикордонників.

Як транспортуватимуть вакцину

Логістична компанія щотижня доставлятиме вакцину з центрального складу в Києві, де вони зберігатимуться в морозильному обладнанні при температурі від -60 до -80.

На обласних складах заморожені вакцини будуть зберігатися в термоконтейнерах з сухим льодом, які забезпечують підтримання температури -60.

З регіональних складів партії розморожену вакцину будуть забирати працівники мобільних бригад, і перевозити в термоконтейнерах з температурним режимом від +2 до + 8 до місць проведення щеплення.

Представник регіонального складу та представник мобільної бригади мають переконатися, що зафіксовано час і дату розморожування вакцини. Мобільна бригада має використовувати отриману партію вакцини протягом 120 годин з моменту розморожування.

Термін зберігання в термічно стійкій транспортній тарі, яка забезпечує підтримання температури нижче -60 - до 30 днів з моменту доставки за умови регулярного поповнення термоконтейнера сухим льодом.

Терміни зберігання нерозведеної розмороженої вакцини:

при температурі від -60 до -80 - до 6 місяців

при температурі від +2 до +8 - до 120 годин (5 діб)

при температурі до +25 - до двох годин

Термін зберігання після розведення вакцини від +2 до +25 - 6 годин.