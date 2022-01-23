"Омікрон" поширюється світом. Коли компанії розроблять проти нього вакцину?

Коли з'явиться дієвий препарат від "Омікрону" - в матеріалі РБК-Україна .

З чого усе почалося?

Вперше за B. 1.1.529 заговорили у ПАР ще в кінці листопада 2021 року. За словами голови відділу нових хвороб ВООЗ Марії Ван Керкхове - для вивчення впливу нового варіанту захворювання на вакцини необхідно кілька тижнів. Тим часом організація назвала новий штам COVID грецькою літерою "омікрон".

Фармацевтичні компанії почали тестувати свої препарати проти південноафриканського варіанту.

Вже лише через місяць, "Омікрон", внаслідок його стрімкого поширення, виявили у 100 країнах світу. В Україні ж, перший випадок зараження захворюванням було зафіксовано вже 18 грудня.

Коли очікувати дієвої вакцини проти нового штаму?

Ще в кінці листопада, у Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) заявили, що у разі необхідності змінити існуючі вакцини - препарат зможе отримати схвалення протягом трьох-чотирьох місяців.

Вже в січні американська фармацевтична компанія Moderna заявила, що цієї осені випустить спеціальну бустерну вакцину, яка буде націлена на захист від "Омікрону". Також компанія розраховує у 2023 році розробити комбіновану вакцину, яка захищатиме не лише від коронавірусу, але й від грипу.

Генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла анонсував появу ефективної від штаму "Омікрон" вакцини, яка повинна з'явитися вже навесні поточного року.

Тим часом згідно з різними дослідженням - високу ефективність проти нового варіанту коронавірусу можна здобути завдяки бустерним щепленням мРНК-вакцинами (Pfizer, Moderna).

Компанія AstraZeneca також заявила про дієвість своєї бустерної дози, яка збільшує кількість антитіл не лише проти "Омікрону", але і інших типів коронавірусу.