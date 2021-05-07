Pfizer/BioNTech подали заявку на повне схвалення COVID-вакцини у США

Компанії Pfizer та BioNTech звернулися до американського регулятора з проханням повністю схвалити їхню вакцину від коронавірусу для застосування в США. Наразі вакцина Pfizer/BioNTech має дозвіл на екстрене застосування.

Pfizer та BioNTech заявили, що вони вже почали процес отримання повного схвалення COVID-вакцини для людей від 16 років та старше. Компанії стали першими в США, хто подав заявку на повне схвалення від регулятора.

Як заявив гендиректор Pfizer Альберт Бурла, компанія сподівається, що американський регулятор повністю схвалить COVID-вакцину найближчими місяцями.

Для отримання схвалення Pfizer та BioNTech повинні продемонструвати, що можуть надійно виготовляти вакцини. У разі схвалення компанії зможуть продавати свою продукцію напряму споживачам і, можливо, змінити вартість одної дози. Схвалення також дозволить вакцині залишитися на рику після того, як пандемія закінчиться.