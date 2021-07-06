Не тільки Pfizer: якими вакцинами щеплюють робочі колективи

За його словами, під час імунізації не віддається перевага одному чи іншому препарату.

"Тобто, вони (робочих колективи - ред.) вакцинуються тією вакциною, яка є зараз у тих вакцинальних центрах або бригадах, які будуть виїжджати на цей організований колектив. Якщо у них є в достатній кількості вакцина Pfizer, вони братимуть її, якщо Sinovac - то її", - сказав Кузін.

Він висловив надію, що МОЗ зможе вирівняти цей відносно непропорційний розподіл за рахунок більшої кількості вакцини Pfizer, яка надходитиме до країни.

"Якщо раніше ми отримували її в доволі обмеженій кількості, то принаймні на липень - це майже мільйон доз. Організовані колективи, які зараз записані, і які подали відповідне звернення (зараз це максимум 350 тисяч), будуть вакциновані всіма вакцинами", - розповів головний санлікар.

Кузін зазначив, що вакцина CoronaVac буде розподілятися переважно на пункти щеплень у віддалених населених пунктах, бо у неї простіші умови по зберіганню і логістиці.