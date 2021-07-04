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У Pfizer прокоментували смерть вінничанина після вакцинації

Автор: Наталья Скороход

Компанія-виробник вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech прокоментувала смерть українця після вакцинації. Як відомо, 2 липня у Вінниці помер 47-річний чоловік через 4 години після щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У компанії висловили співчуття родині померлого українця, проте відзначили, що зв'язок смерті після вакцинації не доведено.

Там також додали, що серйозні випадки зі здоров'ям і смерть можуть бути не пов'язані з вакциною.

Нагадаємо, що в Україні вперше зафіксована смерть після вакцинації від коронавірусу. Це сталося у Вінницькій області. Там через 4 години після вакцинації Pfizer помер 47-річний чоловік.

Раніше повідомлялося, що у вакцинованого вінничанина були проблеми з серцем. В обласному департаменті охорони здоров'я вважають, що це могло стати причиною смерті.

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Вакцина