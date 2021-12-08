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Pfizer проти штаму "Омікрон": перші тести показали, наскільки ефективна вакцина

Автор: Наталья Скороход

Вчені провели перші лабораторні дослідження, щоб визначити ефективність вакцини проти штаму коронавірусу "Омікрон". Тести проводилися вакциною Pfizer в Південній Африці, де були виявлені перші випадки і спалахи мутованого вірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Вчені визначили, що антитіла від вакцини Pfizer можуть бути в 40 разів менш ефективними проти коронавірусу "Омікрон", ніж від початкового варіанту COVID-19.

"Попри те, що його (коронавірусу "Омікрон", - ред.) здатність вислизати від вакцинних антитіл значна, вона не повна, і це хороші новини", - зазначив професор Алекс Сігал, Вірусолог з Африканського науково-дослідного інституту охорони здоров'я, який керував дослідженням.

Нагадаємо, що лідерами із захворюваності на коронавірус зараз є Великобританія та Німеччина. Щодня у цих країнах хворіють десятки тисяч людей.

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