Pfizer проти штаму "Омікрон": перші тести показали, наскільки ефективна вакцина

Вчені визначили, що антитіла від вакцини Pfizer можуть бути в 40 разів менш ефективними проти коронавірусу "Омікрон", ніж від початкового варіанту COVID-19.

"Попри те, що його (коронавірусу "Омікрон", - ред.) здатність вислизати від вакцинних антитіл значна, вона не повна, і це хороші новини", - зазначив професор Алекс Сігал, Вірусолог з Африканського науково-дослідного інституту охорони здоров'я, який керував дослідженням.