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Pfizer против штамма "Омикрон": первые тесты показали, насколько эффективна вакцина

Автор: Наталья Скороход

Ученые провели первые лабораторные исследования, чтоб определить эффективность вакцины против штамма коронавируса "Омикрон". Тесты проводились вакциной Pfizer в Южной Африке, где были выявлены первые случаи и вспышки мутировавшего вируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Ученые определили, что антитела от вакцины Pfizer могут быть в 40 раз менее эффективными против коронавируса "Омикрон", чем от первоначального варианта COVID-19.

"Несмотря на то, что его (коронавируса "Омикрон", - ред.) способность ускользать от вакцинных антител значительна, она не полная, и это хорошие новости", - отметил профессор Алекс Сигал, вирусолог из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения, который руководил исследованием.

Напомним, что лидерами по заболеваемости коронавирусом сейчас являются Великобритания и Германия. Ежедневно в этих странах заболевают десятки тысяч человек.

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вакцинация от коронавирусаОмикронКоронавирус