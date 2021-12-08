Pfizer против штамма "Омикрон": первые тесты показали, насколько эффективна вакцина

Ученые определили, что антитела от вакцины Pfizer могут быть в 40 раз менее эффективными против коронавируса "Омикрон", чем от первоначального варианта COVID-19.

"Несмотря на то, что его (коронавируса "Омикрон", - ред.) способность ускользать от вакцинных антител значительна, она не полная, и это хорошие новости", - отметил профессор Алекс Сигал, вирусолог из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения, который руководил исследованием.