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Pfizer стверджує, що третя доза вакцини дає в 11 разів більше антитіл до COVID

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США , Середа 28 липня 2021 18:37
Pfizer стверджує, що третя доза вакцини дає в 11 разів більше антитіл до COVID Фото: третя доза вакцини Pfizer дає в 11 разів більше антитіл до коронавірусу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Американська компанія Pfizer заявила, що третя доза її вакцини Pfizer/BioNTech проти коронавірусу здатна збільшити рівень антитіл проти "Дельти" у п’ять разів, у порівнянні з другою дозою. Що стосується людей віком від 65 до 85 років - їх рівень стає вище в 11 разів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Згідно з даними компанії, бустерна доза Pfizer/BioNTech у людей віком від 18 до 55 років підвищує рівень антитіл проти штаму "Дельта" в п’ять разів, у порівнянні з другою дозою.

Що стосується людей віком від 18 до 55 років, їх рівень антитіл після третьої дози стає в 11 разів вище.

Зокрема, Pfizer стверджує, що бустерна доза набагато підсилює захист проти вихідного варіанту коронавірусу й "Бета-варіанту", який виявили на території Південної Африки.

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