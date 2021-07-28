Pfizer стверджує, що третя доза вакцини дає в 11 разів більше антитіл до COVID

Американська компанія Pfizer заявила, що третя доза її вакцини Pfizer/BioNTech проти коронавірусу здатна збільшити рівень антитіл проти "Дельти" у п’ять разів, у порівнянні з другою дозою. Що стосується людей віком від 65 до 85 років - їх рівень стає вище в 11 разів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

Згідно з даними компанії, бустерна доза Pfizer/BioNTech у людей віком від 18 до 55 років підвищує рівень антитіл проти штаму "Дельта" в п’ять разів, у порівнянні з другою дозою.

Що стосується людей віком від 18 до 55 років, їх рівень антитіл після третьої дози стає в 11 разів вище.

Зокрема, Pfizer стверджує, що бустерна доза набагато підсилює захист проти вихідного варіанту коронавірусу й "Бета-варіанту", який виявили на території Південної Африки.