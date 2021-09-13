Пілотний проект. У Полтавській області проведуть виїзну вакцинацію пенсіонерів у селах

У двох селах Полтавської області проведуть виїзну вакцинацію від COVID . В рамках пілотного проекту мають намір вакцинувати літніх українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я .

Повідомляється, що пілотний проект спрямований на збільшення масштабів вакцинації літніх людей у сільській місцевості. У проекті беруть участь два села Полтавської області - Гаркушинці та Петрівці - із загальною кількістю населення 2 180 осіб, у тому числі 1 062 особи віком від 60 років.

Також повідомляється, що після отримання результатів цього пілотного проекту буде розглянуто рішення про його масштабування на інші регіони України.