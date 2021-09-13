Пілотний проект. У Полтавській області проведуть виїзну вакцинацію пенсіонерів у селах

У двох селах Полтавської області проведуть виїзну вакцинацію від COVID. В рамках пілотного проекту мають намір вакцинувати літніх українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Повідомляється, що пілотний проект спрямований на збільшення масштабів вакцинації літніх людей у сільській місцевості. У проекті беруть участь два села Полтавської області - Гаркушинці та Петрівці - із загальною кількістю населення 2 180 осіб, у тому числі 1 062 особи віком від 60 років.
Також повідомляється, що після отримання результатів цього пілотного проекту буде розглянуто рішення про його масштабування на інші регіони України.
Нагадаємо, минулого тижня Україна встановила новий добовий рекорд щеплень проти COVID-19, зробивши більше 180 000 уколів.