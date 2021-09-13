Пилотный проект. В Полтавской области проведут выездную вакцинацию пенсионеров в селах

В двух селах Полтавской области проведут выездную вакцинацию от COVID . В рамках пилотного проекта намерены вакцинировать пожилых украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения .

Сообщается, что пилотный проект направлен на увеличения масштабов вакцинации пожилых людей в сельской местности. В проекте участвуют два села Полтавской области - Гаркушинцы и Петровцы - с общим количеством населения 2 180 человек, в том числе 1 062 человека в возрасте от 60 лет.

Также сообщается, что после получения результатов этого пилотного проекта будет рассмотрено решение о его масштабировании на другие регионы Украины.