Чи планують продовжувати локдаун у Києві після 30 квітня: відповідь КМДА
У Київській міській державній адміністрації (КМДА) сподіваються, що через два тижні місто зможе повернутись у "помаранчеву" зону карантину. Втім, будуть дивитись на показники по коронавірусу.
Про це заявив в ефірі "Україна 24" заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.
За його словами, жорсткий карантин дав можливість стабілізувати ситуацію з коронавірусом у Києві. Поворозник зазначив, що у місті немає росту захворюваності, хоча є велика кількість тяжкохворих у лікарнях.
"Сподіваюсь, протягом двох тижнів зможемо досягти показників, щоб перейти в "помаранчеву" зону", - розповів він.
Разом з тим, заступник голови КМДА зазначив, що місцева влада буде розробляти правила того, як буде проходити святкування Великодня.
"Не зважаючи на те, в якій карантинній зоні ми будемо, будемо точно розробляти правила (на Великодень, - ред.). Якщо вийдемо 30 квітня з "червоної" зони, то нам ще довго треба буде берегтись, щоб туди знову не потрапити", - заявив він.
Нагадаємо, в КМДА говорили, що для "помаранчевої" зони завантаженість COVID-ліжок з киснем повинна бути не більше ніж 65%.
Раніше голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Київ найближчим часом може вийти з "червоної" зони карантину.