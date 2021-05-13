Побічні реакції після вакцинації: Ляшко назвав кількість по кожному з препаратів 

Він наголошує, що побічною реакцією вважається погіршення стану здоров’я впродовж місяця після вакцинації. Водночас, проводиться розслідування: чи це було внаслідок вакцинації чи це збіглося в часі з вакцинацією.

"По вакцині Covishield – одна тисяча повідомлень з усіх провакцинованих. По вакцині CoronaVac (китайського виробництва - ред.) – 7 повідомлень, по вакцині Pfizer – 7 повідомлень і по вакцині AstraZeneca (Південна Корея - ред.) – 177 повідомлень", – сказав Віктор Ляшко.

Він додав, що серед найпоширеніших реакцій на вакцинацію – біль у місці щеплення, почервоніння, алергічна реакція, головний біль, підвищення температури.