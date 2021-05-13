Побочные реакции после вакцинации: Ляшко назвал количество по каждому из препаратов 

Он отмечает, что побочной реакцией считается ухудшение состояния здоровья в течение месяца после вакцинации. В то же время, проводится расследование: было ли это в результате вакцинации или это совпало во времени с вакцинацией.

"По вакцине Covishield – одна тысяча сообщений из всех провакцинированных. По вакцине CoronaVac (китайского производства - ред.) – 7 сообщений, по вакцине Pfizer – 7 сообщений и по вакцине AstraZeneca (Южная Корея - ред.) – 177 сообщений", - сказал Виктор Ляшко.

Он добавил, что среди самых распространенных реакций на вакцинацию – боль в месте прививки, покраснение, аллергическая реакция, головная боль, повышение температуры.