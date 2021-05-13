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Побочные реакции после вакцинации: Ляшко назвал количество по каждому из препаратов 

Автор: РБК-Украина

Наибольшее количество побочных эффектов после вакцинации от коронавируса зафиксирована от препарата Covishield (AstraZeneca индийского производства). По этой вакцине поступила одна тысяча сообщений.

Об этом рассказал главный санврач Виктор Ляшко "Радио Свобода".

Он отмечает, что побочной реакцией считается ухудшение состояния здоровья в течение месяца после вакцинации. В то же время, проводится расследование: было ли это в результате вакцинации или это совпало во времени с вакцинацией.

"По вакцине Covishield – одна тысяча сообщений из всех провакцинированных. По вакцине CoronaVac (китайского производства - ред.) – 7 сообщений, по вакцине Pfizer – 7 сообщений и по вакцине AstraZeneca (Южная Корея - ред.) – 177 сообщений", - сказал Виктор Ляшко.

Он добавил, что среди самых распространенных реакций на вакцинацию – боль в месте прививки, покраснение, аллергическая реакция, головная боль, повышение температуры.

РБК-Украина писало, что с начала вакцинации 901 107 человек получили прививки. Всего завершили вакцинацию 3 828 украинцев.

Напомним, Ляшко призывает украинцев отказаться от проведения тестов на антитела к коронавирусу без острой надобности. Исключением лишь может быть рекомендация врачей к проведению таких исследований.

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