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Підроблений COVID-сертифікат можна анулювати. У МОЗ пояснили, як це зробити

Автор: Марія Кучерявець

В Україні власники підроблених сертифікатів про щеплення від коронавірусу можуть анулювати документ. Це можна зробити звернувшись до сімейного лікаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра охорони здоров'я Марію Карчевич в ефірі "Сніданку з 1+1".

За її словами, після відповідного звернення лікар анулює сертифікат і дасть направлення на реальне щеплення.

"Необхідно звернутися до медичного працівника - до лікаря. Він інформує Нацполіцію про те, що виявлено підробний документ. Людина має всіляко сприяти слідчим діям, щоб виявити шахраїв, які продають підробні документи. Разом з тим, лікар може направити людину на щеплення, якщо показники здоров’я дозволяють, та внести дані до системи", - пояснила Карчевич.

Вона зазначила, що українці вже почали щеплюватися бустерною дозою вакцини, яка дозволена нині в країні всім охочим та порадила власникам підроблених COVID-сертифікатів якнайшвидше анулювати їх.

Нагадаємо, Україна планує скоротити термін дії COVID-сертифікатів слідом за рішенням ЄС.

Додамо, сертифікати про вакцинацію для людей, які отримають бустерне щеплення від коронавірусу, з'являться в кінці січня.

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сертифікат вакцинації