UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Поддельный COVID-сертификат можно аннулировать. В Минздраве объяснили, как это сделать

Автор: Мария Кучерявец

В Украине владельцы поддельных сертификатов о прививках от коронавируса могут аннулировать документ. Это можно сделать обратившись к семейному врачу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра здравоохранения Марию Карчевич в эфире "Завтрака с 1+1".

По ее словам, после соответствующего обращения врач аннулирует сертификат и даст направление на реальную прививку.

"Необходимо обратиться к медицинскому работнику - к врачу. Он информирует Нацполицию о том, что обнаружен поддельный документ. Человек должен всячески способствовать следственным действиям, чтобы выявить мошенников, продающих поддельные документы. Вместе с тем, врач может направить человека на прививку, если показатели здоровья позволяют, и внести данные в систему", - пояснила Карчевич.

Она отметила, что украинцы уже начали прививаться бустерной дозой вакцины, которая разрешена сейчас в стране всем желающим и посоветовала владельцам поддельных COVID-сертификатов как можно быстрее аннулировать их.

Напомним, Украина планирует сократить срок действия COVID-сертификатов вслед за решением ЕС.

Добавим, сертификаты о вакцинации для людей, которые получат бустерную прививку от коронавируса, появятся в конце января.

Читайте РБК-Украина в Google News
сертификат вакцинации