Показники вище торішніх. НАН прогнозує рекордні дані по COVID і спад через вихідні

Зокрема, за два тижні кількість зареєстрованих позитивних результатів ПЛР-тестів в країні зросла у 2,1 раза, а нових госпіталізацій - у 1,7.

При цьому смертність від коронавірусу виросла у 2,3 раза. Так, кількість летальних випадків в Україні вже на 20% більше за пікові значення, а загальна кількість зайнятих ліжок у лікарнях - на 6% та продовжує стрімко зростати.

За прогнозами НАН, цього тижня очікуються рекордні значення кількості нових СOVID-захворювань.

Однак вчені припускають, що цьому завадять довгі вихідні, що традиційно призводять до зменшення кількості офіційних виявлень.