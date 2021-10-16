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Півроку чекати не треба. Ляшко розповів, через який час після COVID можна вакцинуватися

Автор: Марія Кучерявець

Вакцинуватися від коронавірусу потрібно і після перенесення хвороби. Для цього не потрібно чекати півроку з моменту одужання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Навіть якщо ви перехворіли, якщо у вас пройшли усі симптоми, немає ознак гострої хвороби - ви можете спокійно прийти до свого сімейного лікаря і зробити щеплення", - зазначив він.

Ляшко пояснив, що рішення про інтервал у 6 місяців було прийнято на самому початку вакцинальної кампанії, коли був обмежений доступ до вакцин.

"Тоді штаб вирішив, що ті хто хворів могли почекати, бо в них титр антитіл був. Сьогодні обмежень щодо кількості вакцин не існує", - додав він.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я також пояснив, як діяти педагогам, які не можуть отримати COVID-вакцину через медичні протипоказання.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКарантинВакцина від коронавірусу