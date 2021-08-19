Половина населення Японії отримала першу дозу COVID-вакцини
Половина населення Японія отримала як мінімум одну дозу вакцини від COVID-19. Однак влада країни вже задумалися про можливість введення японцям третьої дози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.
Згідно з даними уряду країни, в Японії трохи менше 64 мільйонів з 125-мільйонного населення країни були частково або повністю вакциновані від коронавірусу. При цьому близько 49 мільйонів чоловік, або майже 40%, отримали дві дози.
Також влада Японії сподівається вже до кінця серпня вакцинувати майже половину населення двома дозами вакцини від коронавірусу, а майже 60% - до кінця вересня.
"Це дозволить Японії майже зрівнятися з США і Великобританією", - заявив прем'єр-міністр Есіхіде Суга.
Крім того, уряд розглядає можливість введення третьої дози в наступному році. Влада побоюється зниження ефективності вакцини.
Вакцинація в Японії досі проходила вакцинами Pfizer і Moderna. Тільки на цьому тижні почалися поставки вакцини AstraZeneca для людей у віці 40 років і старше. Цю вакцину відправлятимуть до префектур, які найбільше потребують додаткових доз. Серед них Токіо і Осака.
Нагадаємо, що в Японії коронавірус розповзається швидкими темпами. Випадки захворювання штамом "Дельта" виявили не тільки в столиці.