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Половина населення Японії отримала першу дозу COVID-вакцини

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Японія, Четвер 19 серпня 2021 07:41
Половина населення Японії отримала першу дозу COVID-вакцини Фото: в Японії половину населення вакцинували однією дозою від коронавірусу (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Половина населення Японія отримала як мінімум одну дозу вакцини від COVID-19. Однак влада країни вже задумалися про можливість введення японцям третьої дози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

Згідно з даними уряду країни, в Японії трохи менше 64 мільйонів з 125-мільйонного населення країни були частково або повністю вакциновані від коронавірусу. При цьому близько 49 мільйонів чоловік, або майже 40%, отримали дві дози.

Також влада Японії сподівається вже до кінця серпня вакцинувати майже половину населення двома дозами вакцини від коронавірусу, а майже 60% - до кінця вересня.

"Це дозволить Японії майже зрівнятися з США і Великобританією", - заявив прем'єр-міністр Есіхіде Суга.

Крім того, уряд розглядає можливість введення третьої дози в наступному році. Влада побоюється зниження ефективності вакцини.

Вакцинація в Японії досі проходила вакцинами Pfizer і Moderna. Тільки на цьому тижні почалися поставки вакцини AstraZeneca для людей у віці 40 років і старше. Цю вакцину відправлятимуть до префектур, які найбільше потребують додаткових доз. Серед них Токіо і Осака.

Нагадаємо, що в Японії коронавірус розповзається швидкими темпами. Випадки захворювання штамом "Дельта" виявили не тільки в столиці.

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