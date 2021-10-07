Майже половину шкіл Харківської області чекає "дистанційка" у випадку "червоної" зони
У Харківській області майже половина шкіл може перейти на дистанційне навчання. Це може статися у випадку введення "червоної" зони карантину в регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання МГ "Объектив".
За словами директора департаменту охорони здоров'я ХОДА Максима Хаустова, зараз в області повністю щеплені від коронавірусу 54% вчителів.
Водночас загальний показник вакцинованих педагогів, включаючи і першу дозу, складає 89%.
"Обмеження стосуються освітнього процесу. У "червоній" зоні педагоги повинні бути 100% вакциновані і тільки виключно з "зеленим" сертифікатом - це дві дози, повний курс вакцинації ", - зазначив Хаустов.
Він додав, що остаточне рішення щодо посилення карантину в регіоні буде прийнято на державному рівні, і в разі офіційного переходу в "червону" зону карантину, в області чекатимуть роз'яснень і рекомендацій МОЗ.
Нагадаємо, за даними Київської школи економіки під загрозою "червоної" зони знаходиться Харківська область.
Додамо, у випадку переходу регіону в "червону" зону обов'язкова 100% вакцинація вчителів для продовження очного навчання.