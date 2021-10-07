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Майже половину шкіл Харківської області чекає "дистанційка" у випадку "червоної" зони

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Харківська область, Четвер 07 жовтня 2021 14:07
Майже половину шкіл Харківської області чекає "дистанційка" у випадку "червоної" зони Фото: майже половину шкіл Харківської області очікує "дистанційка" у випадку "червоної" зони (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Харківській області майже половина шкіл може перейти на дистанційне навчання. Це може статися у випадку введення "червоної" зони карантину в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання МГ "Объектив".

За словами директора департаменту охорони здоров'я ХОДА Максима Хаустова, зараз в області повністю щеплені від коронавірусу 54% вчителів.

Водночас загальний показник вакцинованих педагогів, включаючи і першу дозу, складає 89%.

"Обмеження стосуються освітнього процесу. У "червоній" зоні педагоги повинні бути 100% вакциновані і тільки виключно з "зеленим" сертифікатом - це дві дози, повний курс вакцинації ", - зазначив Хаустов.

Він додав, що остаточне рішення щодо посилення карантину в регіоні буде прийнято на державному рівні, і в разі офіційного переходу в "червону" зону карантину, в області чекатимуть роз'яснень і рекомендацій МОЗ.

Нагадаємо, за даними Київської школи економіки під загрозою "червоної" зони знаходиться Харківська область.

Додамо, у випадку переходу регіону в "червону" зону обов'язкова 100% вакцинація вчителів для продовження очного навчання.

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