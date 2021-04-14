Понад половина всіх дорослих в Україні цьогоріч мають бути вакциновані, - Шмигаль

Згідно з оновленим національним планом вакцинації проти COVID-19 в Україні , понад половина дорослого населення країни мають бути щеплені в 2021 році. В уряді запевняють, що законтрактували достатню кількість безпечних вакцин.

"В цьому році очікуємо, що більше половини всіх дорослих в Україні отримають щеплення (проти коронавірусу - ред.)", - сказав Шмигаль, зазначивши, що такі очікування випливають з оновленого національного плану вакцинопрофілактики.

Нагадаємо, у Київській та Черкаській областях за вчорашній день не зробили жодного щеплення від коронавірусу. Всього за добу в Україні вакцинували 15 152 людини, за весь час - 403 553 осіб.

В лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 449 960 осіб.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я оприлюднили склад вакцин від коронавірусу, які використовуються на території України. Склад потрібно знати, щоб уникнути можливої алергічної реакції після щеплення.