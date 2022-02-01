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Позитивний COVID-тест. МОЗ просить попередити тих, з ким контактували за 10 днів

Автор: Дмитрий Кузнецов

У разі позитивного тесту на коронавірус Міністерство охорони здоров'я просить українців попередити всіх, з ким вони контактували останні 10 днів. Як зазначили у відомстві - це прояв елементарної відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МОЗ.

"Отримали позитивний результат тесту на COVID-19? Повідомте про це людям, з якими контактували. Під час пандемії це прояв елементарної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ уточнили, що мова йде про тих людей, з якими були контакти тривалістю навіть кілька хвилин за два дні до здачі тесту і як мінімум протягом 10 днів після появи симптомів захворювання.

Це можуть бути:

  • люди, з якими людина проживає разом;
  • друзі та члени сім'ї;
  • колега;
  • оточення дитини в школі або дитячому садку;
  • хто-небудь інший, з ким був контакт За останній час.

Нагадаємо, в Україні може розширитися "червона" зона адаптивного карантину. Під загрозою введення локдауна на цьому тижні 9 областей.

Відзначити, в Україні фіксують спалах випадків коронавірусу, за вчорашній день інфекцією захворіли понад 30 тисяч осіб.

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