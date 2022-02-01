Позитивний COVID-тест. МОЗ просить попередити тих, з ким контактували за 10 днів

У разі позитивного тесту на коронавірус Міністерство охорони здоров'я просить українців попередити всіх, з ким вони контактували останні 10 днів. Як зазначили у відомстві - це прояв елементарної відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МОЗ.

"Отримали позитивний результат тесту на COVID-19? Повідомте про це людям, з якими контактували. Під час пандемії це прояв елементарної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ уточнили, що мова йде про тих людей, з якими були контакти тривалістю навіть кілька хвилин за два дні до здачі тесту і як мінімум протягом 10 днів після появи симптомів захворювання.

Це можуть бути: