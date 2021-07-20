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Польща може перепродати 4 млн доз вакцин від COVID Україні та Балканам

Автор: РБК-Україна

Польський уряд наступного тижня може перепродати 4 млн доз вакцин від COVID. Очікується, що вакцини куплять Україна та країни Балканського регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Повідомляється, що Польща замовила понад 100 млн доз вакцин, але на сьогодні темпи вакцинації різко знижуються. Таким чином, вакцини з коротким терміном придатності можуть бути відправлені в Україну і балканські країни.

При цьому Польща не має наміру продавати однокомпонентну вакцину Johnson & Johnson, для продажу будуть запропоновані препарати AstraZeneca, Moderna і Pfizer - в залежності від того, який препарат був запитаний самими країнами.

За словами глави Агентства стратегічних резервів Міхала Кучмеровського, про бажання купити вакцини повідомили 26 країн. Варшава не буде заробляти гроші на продажу препаратів, оскільки це заборонено угодою Єврокомісії, яка обумовлювала поставки до країн ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США відправили в Україну 2 мільйони доз вакцини Moderna.

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