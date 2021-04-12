Польща перезавантажила систему COVID-вакцинації: прищеплювати будуть за роками народження

"Ми прийняли рішення про перезавантаження системи вакцинації. Це перезавантаження буде полягати в тому, що будуть вакцинувати за роками (народження), а групи, крім нульової і першої, які будуть вакциновані до кінця, надалі не будуть розширюватися", - заявив він.

Таким чином, на нульовому етапі в Польщі будуть вакциновані медики, а на першому - особи похилого віку, педагоги, представники силових структур та особи, які мають важкі супутні захворювання.

З понеділка, 12 квітня, уряд Польщі відкрило можливість запису на вакцинацію особам, які народилися протягом 1962-1973 років, з розрахунку - один день на конкретний рік народження. Запис триватиме до 24 квітня.

Крім того, польський уряд дозволив запис на вакцинацію осіб старше 40 років, які в січні в електронній системі декларували бажання зробити щеплення від коронавірусу.