Влада Польщі заборонила польоти в сім країн Африки

"У зв'язку з появою нової мутації та її потенційним впливом на розвиток пандемії ми підготували екстрений пакет обмежень", - розповів міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський.

Він наголосив, що ці заходи включають "заборону перельотів у сім країн особливого ризику" та продовження карантину до 14 днів як для тих, хто повертатиметься з цих країн, так і для тих, хто прибуває з держав, які не входять до Шенгенської зони.

Заборона на польоти стосується Південно-Африканської Республіки, Республіки Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівства Лесото, Королівства Есватіні та Республіки Мозамбік.

"Поява нового штаму принципово змінює ситуацію, її не можна ігнорувати. Ми повинні діяти терміново, тому кордон буде закритий з початку грудня", - сказав міністр.

Він також уточнив, що в країні можуть ввести обмеження на відвідування громадських місць, а точніше буде визначено число відвідувачів, які зможуть одночасно знаходиться в приміщеннях або інших місцях масового скупчення людей.