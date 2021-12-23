Польща вводить обов'язкову вакцинацію для медпрацівників з 1 березня

"Працівники сфери охорони здоров'я, фармацевти та студенти-медики з 1 березня повинні бути повністю щеплені від коронавірусу", - зазначає видання, посилаючись на розпорядження МОЗ країни.

При цьому ті, хто вже вакцинувався більше півроку тому, з 1 березня повинні щепитися підсилюючою дозою.

"Під час епідемії коронавірусу застосування таких превентивних заходів виправдано щодо цих груп, оскільки вони безпосередньо контактують з пацієнтами", - аргументують у відомстві.

У свою чергу міністр охорони здоров'я Адам Недзельський заявив, що виступає проти того, щоб невакциновані лікарі працювали з пацієнтами.

"Зараз є значні ризики, що штам "Омікрон" знову прискорить пандемію. Ми повинні зробити все. І саме для цього потрібні щеплення. Вони допоможуть уникнути ускладнення ситуації", - зазначив міністр.